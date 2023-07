Visites guidées Chapelle de la Madeleine Impasse de la Chapelle Saint-Lô, 21 juillet 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous les vendredis 21 juillet, 4, 18 août et le vendredi 01 septembre 2023 pour les visites guidées de la Chapelle de la Madeleine !

Vendredi 21 juillet 2023 : 11:00 – 12:00.

Vendredi 4 août 2023 : 11:00 – 12:00.

Vendredi 18 août 2023 : 11:00 – 12:00.

Vendredi 1 septembre 2023 : 11:00 – 12:00.

Les places sont limitées, pensez à réserver !

Rendez-vous sur place.

Informations et Réservation au 02 33 72 52 55 et à musee@saint-lo.fr..

Vendredi 2023-07-21 11:00:00 fin : 2023-09-01 12:00:00. .

Impasse de la Chapelle

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on Fridays July 21st, August 4th, August 18th and September 01, 2023 for guided tours of the Chapelle de la Madeleine!

Friday, July 21, 2023: 11:00 – 12:00.

Friday, August 4, 2023: 11:00 – 12:00.

Friday, August 18, 2023: 11:00 – 12:00.

Friday, September 1, 2023: 11:00 – 12:00.

Places are limited, so book early!

See you on site.

Information and reservations on 02 33 72 52 55 and at musee@saint-lo.fr.

Acompáñenos los viernes 21 de julio, 4 y 18 de agosto y 1 de septiembre de 2023 en las visitas guiadas a la Capilla de la Madeleine

Viernes 21 de julio de 2023: 11:00 – 12:00.

Viernes 4 de agosto de 2023: 11:00 – 12:00.

Viernes 18 de agosto de 2023: 11:00 – 12:00.

Viernes 1 de septiembre de 2023: 11:00 – 12:00.

Las plazas son limitadas, así que reserva pronto

Nos vemos in situ.

Información y reservas en el 02 33 72 52 55 y en musee@saint-lo.fr.

Besuchen Sie uns am Freitag, den 21. Juli, 4. und 18. August sowie am Freitag, den 01. September 2023 für Führungen durch die Magdalenenkapelle!

Freitag, 21. Juli 2023: 11:00 – 12:00 Uhr.

Freitag, 4. August 2023: 11:00 – 12:00 Uhr.

Freitag, 18. August 2023: 11:00 – 12:00 Uhr.

Freitag, 1. September 2023: 11:00 – 12:00 Uhr.

Die Plätze sind begrenzt, denken Sie an eine Reservierung!

Treffpunkt vor Ort.

Informationen und Reservierungen unter 02 33 72 52 55 und musee@saint-lo.fr.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche