Journée Portes Ouvertes Impasse de Gouadoulau Artix, 23 septembre 2023, Artix.

Artix,Pyrénées-Atlantiques

10h à 16h : initiation padel, découverte pour les jeunes et les familles, tournoi loisirs avec match d’exhibition Top 1000

10h à 16h : challenge fitness, présentation des nouveaux concepts RPM, pump, Body attack, olympiades par équipe

10h à 16h : tournoi de soccer (5 joueurs par équipe)

12h à 14h : restauration sur place

16h à 19h30 : tournoi de padel, match exhibition

19h30 à 21h : apéritif, repas moules-frites

21h : grand concert gratuit avec BB & T.

A partir de 14h : grand rassemblement de voitures anciennes de collection et exposition de motos historiques..

Impasse de Gouadoulau SporTiempo

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am to 4pm: padel initiation, discovery for youngsters and families, leisure tournament with Top 1000 exhibition match

10 a.m. to 4 p.m.: fitness challenge, presentation of new RPM, pump and body attack concepts, team Olympics

10 a.m. to 4 p.m.: soccer tournament (5 players per team)

12pm to 2pm: on-site catering

4pm to 7:30pm: padel tournament, exhibition match

7:30pm to 9pm: aperitif, mussels and French fries meal

9pm: free concert with BB & T.

From 2pm: large gathering of vintage cars and exhibition of historic motorcycles.

de 10:00 a 16:00: iniciación al pádel, descubrimiento para jóvenes y familias, torneo lúdico con partido de exhibición Top 1000

de 10.00 a 16.00 h: desafío fitness, presentación de los nuevos conceptos RPM, pump y body attack, olimpiadas por equipos

de 10.00 a 16.00 h: torneo de fútbol (5 jugadores por equipo)

de 12.00 a 14.00 h: restauración in situ

de 16.00 a 19.30 h: torneo de pádel, partido de exhibición

de 19.30 a 21.00 h: aperitivo, comida a base de mejillones y patatas fritas

21:00 h: concierto gratuito de BB & T.

A partir de las 14:00 h: gran concentración de coches de época y exposición de motos históricas.

10.00 bis 16.00 Uhr: Einführung in Padel, Entdeckungsreise für Jugendliche und Familien, Freizeitturnier mit Showmatch Top 1000

10.00 bis 16.00 Uhr: Fitness-Challenge, Vorstellung der neuen Konzepte RPM, Pump, Body Attack, Team-Olympiade

10 bis 16 Uhr: Soccer-Turnier (5 Spieler pro Team)

12h bis 14h: Verpflegung vor Ort

16:00 bis 19:30 Uhr: Padel-Turnier, Showmatch

19.30 bis 21 Uhr: Aperitif, Essen mit Muscheln und Pommes frites

21 Uhr: großes kostenloses Konzert mit BB & T.

Ab 14 Uhr: große Versammlung von Oldtimern und Ausstellung historischer Motorräder.

