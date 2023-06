Les nocturnes d’Agapanthe Impasse d’Agapanthe Grigneuseville, 24 juin 2023, Grigneuseville.

Grigneuseville,Seine-Maritime

Après le succès des saisons précédentes, Alexandre Thomas vous invite à nouveau en 2023 à visiter le Jardin Agapanthe à la nuit tombée.

Évadez-vous, l’espace d’une nuit, au cœur d’une végétation luxuriante. Laissez-vous surprendre par la magie des jeux de lumières crées spécialement par Jean-Philippe Weimer, Designer de lumière. Une parenthèse hors du temps, qui ne pourra vous laisser insensible. Perdez vos repères, bouleversez vos sens.

Et si la nuit était le meilleur moment pour rêver ?.

2023-06-24 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-24 21:00:00. .

Impasse d’Agapanthe

Grigneuseville 76850 Seine-Maritime Normandie



After the success of the previous seasons, Alexandre Thomas invites you again in 2023 to visit the Agapanthe Garden at nightfall.

Escape, for one night, in the heart of a luxuriant vegetation. Let yourself be surprised by the magic of the light shows specially created by Jean-Philippe Weimer, Light Designer. A parenthesis out of time, which will not leave you insensitive. Lose your bearings, upset your senses.

What if the night was the best time to dream?

Tras el éxito de las temporadas anteriores, Alexandre Thomas le invita de nuevo en 2023 a visitar el Jardín de Agapanthe al anochecer.

Escápese, por una noche, al corazón de una vegetación exuberante. Déjese sorprender por la magia de los espectáculos de luz especialmente creados por Jean-Philippe Weimer, diseñador de iluminación. Un interludio atemporal que no le dejará indiferente. Piérdase, trastorne sus sentidos.

¿Y si la noche fuera el mejor momento para soñar?

Nach dem Erfolg der vorangegangenen Staffeln lädt Alexandre Thomas Sie auch 2023 wieder ein, den Agapanthus-Garten bei Einbruch der Dunkelheit zu besuchen.

Entfliehen Sie für eine Nacht in das Herz einer üppigen Vegetation. Lassen Sie sich von der Magie der Lichterspiele überraschen, die der Lichtdesigner Jean-Philippe Weimer eigens für Sie kreiert hat. Eine zeitlose Klammer, die Sie nicht unberührt lassen wird. Verlieren Sie Ihre Orientierungspunkte, schütteln Sie Ihre Sinne durcheinander.

Was wäre, wenn die Nacht die beste Zeit zum Träumen wäre?

Mise à jour le 2023-05-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche