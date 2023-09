Vide grenier Impasse Camors Bénéjacq, 22 octobre 2023, Bénéjacq.

Bénéjacq,Pyrénées-Atlantiques

L’Association Maison Maternelle BIBOBULLES vous invite à son vide grenier ce dimanche !

Arrivée des exposants à partir de 6h30. 80 exposants minimum.

Buvette, restauration salée et sucrée sur place..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00.

Impasse Camors Salle Jean Madaune

Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Association Maison Maternelle BIBOBULLES invites you to its garage sale this Sunday!

Exhibitors arrive from 6:30 am. minimum 80 exhibitors.

Refreshments, savoury and sweet snacks on site.

La Asociación Maison Maternelle BIBOBULLES le invita a su mercadillo de este domingo

Los expositores llegarán a partir de las 6.30 h. mínimo 80 puestos.

Refrescos, aperitivos salados y dulces in situ.

Der Verein Maison Maternelle BIBOBULLES lädt Sie diesen Sonntag zu seinem Flohmarkt ein!

Ankunft der Aussteller ab 6.30 Uhr. mindestens 80 Aussteller.

Getränke, süße und salzige Speisen vor Ort.

