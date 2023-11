Plantation participative d’une forêt comestible · Semaine de l’Arbre en fête Impasse Bel Air Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Plantation participative d’une forêt comestible · Semaine de l’Arbre en fête Impasse Bel Air Le Haillan, 2 décembre 2023, Le Haillan. Plantation participative d’une forêt comestible · Semaine de l’Arbre en fête Samedi 2 décembre, 14h00 Impasse Bel Air Sur inscription La Ville du Haillan organise plusieurs temps forts dans le cadre de l’opération « L’Arbre en fête » menée par Bordeaux Métropole dont : Samedi 2 décembre :

Plantation participative d’une forêt comestible avec l’association Arbres et Paysage 33, de 14h à 16h à l’impasse Bel Air (derrière le Collège Emile Zola).

Sur inscription auprès du Service Développement Durable : service.devdurable@ville-lehaillan.fr / 05 56 16 44 22 (15 place maximum).

Attention : prévoyez des vêtements et des chaussures adaptés à la météo (activité salissante).

En cas de météo défavorable, la plantation sera reportée. Impasse Bel Air Impasse bel air 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « service.devdurable@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 16 44 22 »}] [{« link »: « mailto:service.devdurable@ville-lehaillan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

