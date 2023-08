Journées Européennes du Patrimoine Impasse Barbacane Roquebrune-sur-Argens, 16 septembre 2023, Roquebrune-sur-Argens.

Roquebrune-sur-Argens,Var

Pour sa 40ème édition, les Journées Européennes du Patrimoine auront pour thèmes « le patrimoine vivant » et « le patrimoine du sport », et se dérouleront du 15 au 17 septembre 2023..

Impasse Barbacane La Maison du Patrimoine

Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



For its 40th edition, the European Heritage Days will focus on « living heritage » and « the heritage of sport », and will take place from September 15 to 17, 2023.

En su 40ª edición, las Jornadas Europeas del Patrimonio se centrarán en el « patrimonio vivo » y « el patrimonio del deporte », y tendrán lugar del 15 al 17 de septiembre de 2023.

Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals werden die Themen « Das lebende Kulturerbe » und « Das Kulturerbe des Sports » sein und vom 15. bis 17. September 2023 stattfinden.

