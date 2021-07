Lyon Local Métropole de Lyon Impact Track : accompagnement dans votre démarche sociale et environnementale Local Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Local, le mercredi 7 juillet à 11:00

Pour vous aider à développer l’impact positif de votre entreprise Techforgood, nous offrons 3 accompagnements Impact Track d’une durée d’1 an. Nous organisons un concours du 7 au 11 juillet. Seules les trois structures lauréates pourront bénéficier de cette aide ! Le 7 juillet à 11h, nous vous présenterons ? les modalités du concours ? l’accompagnement d’Impact Track Pour en savoir un peu plus sur Impact Track : Impact Track a pour mission d’aider les organisations social à développer leur impact. C’est la combinaison plateforme + formation + accompagnement qui facilite la mesure, la gestion et la communication de votre impact social et environnemental. Aujourd’hui Impact Track accompagne plus de 60 projets (start-up, associations, ONG, fondations…).

Gratuit sur inscription

