La conférence sera présentée par Benoît LAPLAIZE, responsable d’un parcours préparant à la rencontre avec les personnes de tradition musulmanes (Lumière du Christ) et membre de la Communauté de l’Emmanuel, et le père Henry FAUTRAD, délégué épiscopal aux relations avec l’islam sur le diocèse du Mans. La conférence abordera entre autres les points suivants: l’islam en France, ses caractéristiques, l’islam coranique systémique, des repères pour notre comportement. Un chat sera ouvert pour vous permettre de poser vos questions en direct. Nous étudions la possibilité d’un lieu de visionnage public pour ceux qui voudraient et pourraient partager l’évènement en public

Visionnage libre à partir du blog de l’AFC du Bas Dauphiné le jour de la conférence

