Semaine du Climat – Explorez le chemin vers la Suisse climatiquement neutre avec le jeu postfossilCities Samedi 2 décembre, 12h00 Impact Hub Geneva Gratuit. S’inscrire et réserver avec le lien ci-dessous

L’atelier s’adresse à toutes les personnes, adultes et jeunes, qui souhaitent :

découvrir par eux-mêmes les voies vers l’avenir climatiquement neutre

promouvoir efficacement la protection du climat dans leur vie privée et/ou professionnelle

mieux classer les différentes mesures de protection du climat possibles : Qu’est-ce qui doit être mis en œuvre immédiatement ? Qu’est-ce qui peut être reporté ? Qu’est-ce qui peut être mis en œuvre tout de suite ? Quelles sont les alliances et les partenaires potentiels ? Qu’est-ce qui fonctionne et comment ?

Dans l’atelier gamifié, vous aurez l’occasion de vous mettre dans le rôle de l’habitant·e, des politicien·ne·s ou d’autres acteur·ice·s. Ensemble, vous seriez confrontés au but de réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro : Quelles sont les mesures à prendre immédiatement ? Faire cavalier seul ou collaborer avec d’autres acteur·ice·s ?

Le temps passe inexorablement, le modèle informatique vous indique si vous êtes sur la bonne voie et quel est l’impact de choix des mesures à mettre en place.

Dans la réflexion qui suit, vous aurez l’opportunité d’explorer vos propres mesures d’action, aussi concrètes que possible, sur la base de votre expérience dans le jeu.

Après l’atelier, à 16 heures, les participant·e·s sont invité·e·s à un apéro.

Pour avoir plus d’informations sur le jeu, consultez : postfossilCities.ch

Impact Hub Geneva Rue FENDT 1, 1201 Genève Genève 1201

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T12:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

