Chez Impact Hub Genève, nous croyons en la puissance de l’action collaborative et locale pour faire face au changement climatique. C’est pourquoi, en collaboration avec le Canton de Genève, nous vous invitons à participer au Climathon !

Ce Climathon est particulier et sera une aventure en deux étapes, participez à l’une, à l’autre, ou au deux !

Une phase 1, le 30 novembre 2023 durant la semaine du Climat organisée par la Ville de Genève – les inscriptions sont ouvertes !

Une phase 2 , à l’occasion du festival Explore Demain organisé par le Département du territoire en avril 2024, par et pour vous!

Phase 1 Climathon

Date : Jeudi 30 novembre

Heure : 13:45-17:00 (suivi d’un apéro conviviale)

Lieu: Impact Hub Genève – Rue Fendt 1, 1201 Genève

Ce Climathon vous appartient ! Nous vous invitons à rejoindre ce défi pour avancer vers la concrétisation de VOS idées.

En effet, lors de cette première phase, nous partirons de propositions citoyennes issues des Cahiers de la Transition*. Sur cette base, vous co-définirez ensemble l’avenir de ces propositions et serez épaulé·e·s par des représentant·e·s et expert·e·s de la Ville et du Canton pour les faire avancer vers la concrétisation!

Ce sera un moment de discussions enrichissantes sur la faisabilité de ces propositions et visant à les préciser en identifiant les défis qu’elles soulèvent. Ces défis nous guideront vers une seconde phase en 2024, lors du festival Explore Demain où d’autres acteur·ice·s se joindront à vous, pour hacker ces défis et avancer vers la concrétisation des solutions.

Nous espérons ainsi atteindre ces objectifs :

Renforcer et soutenir votre engagement en vous aidant à mobiliser les ressources nécessaires pour passer à l’action.

en vous aidant à mobiliser les ressources nécessaires pour passer à l’action. Construire ensemble , sur la base de vos idées et vos propositions pour créer un mouvement de changement concret, tout en favorisant la collaboration et le partage avec un public plus large en deuxième temps.

, sur la base de vos idées et vos propositions pour créer un mouvement de changement concret, tout en favorisant la collaboration et le partage avec un public plus large en deuxième temps. Echanger des idées et des valeurs pour diffuser ensemble la conscience des enjeux climatiques, tout en proposant et découvrant de nouvelles solutions grâce à l’intelligence collective.

Êtes-vous prêt·e·s à faire bouger les choses ? Le Climathon Genève 2023 est bien plus qu’un événement, c’est une opportunité de contribuer activement à la lutte contre le changement climatique en hackant les défis pour concrétiser vos idées audacieuses, tout en collaborant en intelligence collective avec des esprits engagés et créatifs.

L’événement est gratuit, inscrivez-vous vite car les places sont limitées!

Pour toute question ou information supplémentaire, consultez notre site web ou contactez-nous à jaira.guevara@impacthub.ch ou cora.aguirre@impacthub.ch

*Qu’est-ce que c’est « les Cahiers de la Transition »? Concrètement, les Cahiers de la Transition sont une initiative de Genève en Transition qui ont rassemblé en 2022 des propositions et idées citoyennes sur la transition écologique. Le but était de mettre en lumière comment vous, citoyen·ne·s, ressentez les enjeux et les problématiques de cette transition et d’entendre vos propositions. Suite à cela, nous collaborons avec Genève en Transition pour mettre en action certaines des ces propositions dans le cadre de ce Climathon.

