Semaine du climat : Safari Circulaire à Genève Samedi 25 novembre, 10h00, 15h00 Impact Hub Geneva Gratuit

Vous vous demandez à quoi ressemble une ville plus circulaire en pratique ? Êtes-vous curieux d’en apprendre davantage sur les entrepreneurs pionniers genevois se consacrant au changement dans votre ville, en traitant la réduction des déchets, en prolongeant la durée de vie des ressources et en créant de la valeur à l’échelle locale ?

Embarquez pour une visite étonnante et passionnante de la ville centrée sur le concept de l’Économie Circulaire, avec un accent sur les textiles et les biens de consommation.

Rendez-vous à notre point de départ qui est Impact Hub Genève, d’où nous commencerons un safari à vélo qui vous emmènera dans diverses entreprises innovantes situées dans les quartiers des Grottes, Pâquis et Charmilles. Bonne nouvelle, une célébration inspirante vous attend à La MACO pour le festival de l’Upcycling.

Programme du Safari Circulaire

Accueil des participants à Impact Hub Genève** et introduction aux principes et activités de l’Économie Circulaire.

1er arrêt – La Savonnerie de la Cité: nous nous arrêterons aux quartier des Grottes, où nous visiterons La Savonnerie de la Cité, qui vous offrira un moment d’immersion dans un monde de poésie olfactive, d’esthétique et de bien-être en vous exposant leur gamme de produits locaux, respectueux de l’environnement et fabriqués traditionnellement.

2ème arrêt – Histoire Sans Chute : rencontrez le fondateur visionnaire Mikhail Rojkov, créateur de la boutique de textiles d’occasion Histoire Sans Chute (HSC), fraîchement ouverte. Où il vous racontera sa quête inspirante d’un avenir durable et éco-responsable dans l’industrie textile et de la mode.

3ème arrêt – La MACO : Nous nous aventurons ensuite à La MACO, un espace de fabrication collaboratif pionnier de Genève. Rencontrez des innovateurs de l’économie circulaire tels que NOops, La Manivelle, Olffait et Sipy. Participez à des ateliers pratiques et explorez des créations durables dans un marché soigneusement sélectionné. Découvrez des expositions sur les déchets liés à l’économie circulaire et savourez des délices de la nourriture et des concerts du festival de l’Upcycling.

Nous proposons un Safari le matin et un l’après-midi

Matin: le Safari Circulaire de 10:00- 13:00 : ITINÉRAIRE + INSCRIPTIONS

Après-midi: 15:00- 18:00 ** : ITINÉRAIRE + INSCRIPTIONS

Veuillez noter :

**Intinéraire inversée pour le slot de l’après-midi: Acceuil des participitants se fait à la MACO ! Nous enchaînons ensuite avec la Savonerie de la cité et finirons avec Histoire Sans Chute

Merci de venir avec un vélo pour que nous puissions explorer Genève ensemble. Si vous n’avez pas de vélo, nous avons établi un partenariat avec Geneve Roule, qui propose des réductions sur la location de vélos ; ils se trouvent dans le même bâtiment qu’Impact Hub Genève.

Si vous manquez le début du safari, ne vous inquiétez pas ; vous pouvez toujours nous rejoindreà l’arrêt suivant. Lors de l’inscription, vous recevrez un numéro de contact au cas où vous auriez besoin de nous joindre.

Amenez vos amis, collègues et familles.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Equipe Safari Circulaire

PLUS D’INFORMATIONS ICI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T13:00:00+01:00

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

Impact Hub Genève