Impact de la traite transatlantique sur une société africaine Pavillon de la Fraternité Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Impact de la traite transatlantique sur une société africaine Pavillon de la Fraternité, 10 mai 2022, Nantes. 2022-05-10

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Conférence.Sylvia Serbin, journaliste et historienne, présentera les divers bouleversements qu’ont subis les sociétés africaines du fait de la traite. Elle illustrera ce thème en prenant pour exemple le comptoir de Saint-Louis au Sénégal, et en mettant en avant les résistances qui y ont pris place.Proposée par la Coque Nomade – Fraternité. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Pavillon de la Fraternité Île de Nantes Nantes 44200

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pavillon de la Fraternité Adresse Cale N°2 - 22 mail des Chantiers - Parc des chantiers Ville Nantes lieuville Pavillon de la Fraternité Nantes Departement Loire-Atlantique

