Impact Finances 31 Impact Centre Chrétien, église de Toulouse. Toulouse, 6 octobre 2023, Toulouse.

Impact Finance 31 c’est le rendez-vous incontournable de l’excellence professionnelle,financière et entrepreneuriale dans l’occitanie.

Impact Finance 31 est une plateforme qui se donne pour mission de susciter dans l’Occitanie une génération de dirigeants et leaders entrepreneuriaux productifs, prospères et engagés pour le territoire et la communauté.

L’événement réunira des mentors exceptionnels, leaders et décideurs faisant la différence dans leur domaine, afin de

partager les clés de leur réussite, inspirer et transmettre le courage de devenir des témoins et conquérants dans les finances, l’entrepreneuriat et de monde professionnel.

POURQUOI PARTICIPER À IMPACT FINANCES 31 ?

-Comprendre les principes de la création de richesse

-Échanger et élargir son réseau professionnel

-Apprendre les principes fondamentaux de la gestion financière

-Être stimulé pour passer le cap dans l’entrepreneuriat,

l’innovation, et la création de richesse

-Découvrir sur les secteurs économiques de demain

-Apprendre de leaders influents dans l’économie de l’Occitanie, de la France et de la Francophonie.

Impact Centre Chrétien, église de Toulouse. 22 rue théron de montaugé 31000 Toulouse Toulouse 31200 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 0767013736 https://my.weezevent.com/impact-finances-31 https://www.facebook.com/IccToulouse?mibextid=LQQJ4d;https://instagram.com/egliseicc_toulouse?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 22 rue théron de montaugé 31000 Toulouse Tarif de 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T15:00:00+02:00 – 2023-10-06T21:00:00+02:00

2023-10-07T08:00:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

Impact Centre chrétien Impact Finances 31