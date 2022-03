IMPACT Carcassonne, 3 avril 2022, Carcassonne.

Compagnie Pourquoi le Chat ? présente “ImpACT”

A partir de 7 ans

Durée: 45 min

Une île qui pourrait être un monde. Sur cette île, une tente qui pourrait être une maison. Sous cette tente, un personnage qui pourrait être l’humanité. Hyper-connecté, hyper-sollicité, le personnage en perd la tête. Consomme à tout va et inonde son île de déchets sous forme de boulettes de papier.

Mais soudain, le drame : plus d’électricité, plus de communications, plus rien. Le personnage s’extirpe alors de sa tente et se retrouve seul face à son île polluée, confronté à sa solitude. Dès lors, que faire et comment faire ?L’imagination n’a pas dit son dernier mot ! (Stéphane Servant)

À l’issue du spectacle, un temps d’échange d’une quinzaine de minutes sera proposé.

Cette pièce chorégraphique, basée sur le témoignage d’enfants, amène petits et grands à s’interroger, sans culpabilité ni discours moralisateur, sur le thème essentiel du lien de l’humain à son environnement mais aussi de la société de consommation, de l’hyper-connexion…

Un spectacle porteur de sens qui ne laissera personne indifférent !

Chorégraphie et interprétation : Camille Cau

Dramaturge : Stéphane Servant

Assistant : Max Fossati

Lumières : Florian Leduc

Musiques : Robin leduc

Administratrice de production : Sonia Marrec

Production : Pourquoi, le chat ?

Coproduction : L’Estive, scène Nationale de Foix et de l’Ariège

Accompagnement : Arts Vivants 11 (accompagnement en création qui s’inscrit dans le projet de territoire)

Avec le soutien de la DRAC Occitanie au titre de l’aide à la création, la Région Occitanie et le Département de l’Aude

pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr +33 4 68 11 59 15 https://www.theatre.carcassonne.org/

