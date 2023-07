Stage photographies, éditions et éducation du regard Imp. du Stade, 33260 La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch, 7 juillet 2023, La Teste-de-Buch.

« Voir quelque chose de spectaculaire et le reconnaitre comme une possibilité photographique ne représente pas une très grande avancée. Mais voir quelque chose d’ordinaire, quelque chose que vous verriez tous les jours et le reconnaître comme une possibilité photographique, c’est ce qui m’intéresse ».

Stephen Shore

Selon ce précepte, le stage aura pour objetctifs :

Stiluler une vision du monde originale et singulière

Réfléchir à sa pratique photographique

Regarder son quotidien et s’en rendre compte.

Faire avec le matériel à sa disposition

Chercher et mettre en place une série photographique cohérente

Choisir son sujet assumer son point de vue.

Discuter autour d’une image artistiquement et techniquement.

Développer un regard critique sur une forme photographique

Donne du sens à ses photographies

Améliorer ses photographies techniquement

Partager et expliquer ses images avec les autres

Diffuser ses productions

Le travail s’articulera en plusieurs temps :

8 juillet : Rencontre et discussion avec un groupe de jeunes, explication par Mika Cotellon de sa démarche et première mise en pratique immédiate avec un lâcher de jeunes photographes lors du Tremplin Scènes Croisés, visionnage, éditing.

10 au 15 juillet : stage de pratique intensive, éducation du regard, redécouverte d’un territoire quotidien

Juillet et août travail des jeunes en autonomie mais en lien avec Mika Cotellon.

9 et 10 septembre : Médiation avec Mika Cotellon qui proposera une performance photographique autour d’un trampoline et d’une forêt. Lâcher de jeunes photographes dans le Festival Teste à Têtes

Imp. du Stade, 33260 La Teste-de-Buch Impasse du stade La Teste de Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-07-07T10:30:00+02:00 – 2023-07-07T15:00:00+02:00

2023-07-15T10:00:00+02:00 – 2023-07-15T16:00:00+02:00

©Komonò