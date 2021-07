IMMORTELS – L’ENVOL – ADHOK Le Mans, 5 août 2021, Le Mans.

IMMORTELS – L’ENVOL – ADHOK 2021-08-05 – 2021-08-05 Rue des Batignolles Gué de Maulny, terrain de sport

Le Mans Sarthe

Festival Soirs d’été. Immortels – L’Envol met en sce`ne les premiers pas de ces jeunes adultes dans le vaste monde. Cette fois, ils ont quitte´ le nid. « Ils sont neufs, tout juste sortis du nid, mais prêts à toutes les aventures. Pleins d’allant ils vont devoir ; chercher leur place, se confronter à nouveaux obstacles, faire la part de ce dont ils rêvaient et de ce que leur offre la réalité. S’adapter à ce monde qui nous bouscule tous. Et puis garder au cœur l’élan vital, contre vents et marées, se projeter demain, dans dix ans… Qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ? »

Genre : Théâtre-danse / Une fresque théâtrale et chorégraphique . Tout public. Durée : 1h.

Place limitées – Merci de vous présenter 30 min avant le début du spectacle – Port du masque et pass sanitaire obligatoire.

https://www.facebook.com/soirsdeteaumans

