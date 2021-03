Le Mans Le Mans Soir d'été Le Mans IMMORTELS-LE NID ET l’ENVOL Le Mans Soir d’été Le Mans Catégorie d’évènement: Le Mans

IMMORTELS-LE NID ET l’ENVOL Le Mans Soir d’été, 5 août 2021-5 août 2021, Le Mans. IMMORTELS-LE NID ET l’ENVOL

du jeudi 5 août au vendredi 6 août à Le Mans Soir d’été

« Ils sont neufs, tout juste sortis du nid, mais prêts à toutes les aventures. Pleins d’allant ils vont devoir ; Chercher leur place, se confronter à nouveaux obstacles, faire la part de ce dont ils rêvaient et de ce que leur offre la réalité. S’adapter à ce monde qui nous bouscule tous. Et puis garder au cœur l’élan vital, contre vents et marées, se projeter demain , dans dix ans… Qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ? » « Le Nid » met en scène le passage de l’enfance au premier pas de l’âge adulte, hors d’un nid familial protecteur. Créé en 2016, ce spectacle forme avec « L’Envol » un diptyque intitulé ; « Immortels ». Les deux volets sont indépendants et complémentaires. Voici donc nos oisillons ayant pris leur envol, ils s’aventurent dans la vie mais aussi très concrètement dans la ville. Ils sont confrontés à de nouveaux obstacles ; au monde du travail, à la dureté de l’époque, à la nécessité de se situer par rapport aux autres, amis ou amours, se situer dans le vaste monde dont ils découvrent l’étendue, se situer par rapport à la part de ce dont ils rêvent et de ce que leur offre la réalité. « Le Nid » met en scène le passage de l’enfance au premier pas de l’âge adulte, hors d’un nid familial protecteur. Créé en 2016, ce spectacle forme avec « L’Envol » un diptyque intitulé « Immortels ». Le Mans Soir d’été Le Mans Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T21:30:00 2021-08-05T22:00:00;2021-08-06T21:00:00 2021-08-06T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Mans Autres Lieu Le Mans Soir d'été Adresse Le Mans Ville Le Mans