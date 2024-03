Immortalisez l’instant : Festival circulation(s), les studios photo Le CENTQUATRE – PARIS Paris, samedi 13 avril 2024.

Le Festival Circulation(s) offre une expérience photographique immersive avec des studios photo tenus par des photographes éclectiques, permettant au public de se faire tirer le portrait dans des décors variés, du 13 avril au 2 juin 2024.

Chaque année lors du festival Circulation(s), le collectif Fetart, créateur et directeur artistique du festival, organise des événements pour partager ses idées, débattre autour de préoccupations contemporaines, encourager de nouvelles écritures photographiques et surtout, mettre en lien le public et les photographes. Parmi le programme événementiel de chaque saison : les studios photo, devenus des moments phares de la vie du festival !

Les studios photo Circulation(s), c’est la possibilité de se faire photographier dans des conditions de prise de vue professionnelles, par des artistes aux univers éclectiques. Dans un décor de cinéma, au milieu de paysages fantastiques ou sur un fond studio classique, chacun peut choisir le tableau qui lui correspond.

Seul·e, en famille ou entre ami·es, les participant·es viennent se faire tirer le portrait et repartent avec un tirage A4 signé par l’artiste — à encadrer sur place ou la maison.

Pour cette 14e édition, les photographes stars de nos précédentes saisons nous font l’honneur de revenir, aux côtés de nouvelles recrues aux univers tout aussi alléchants !

Lucie Sassiat, Manon Gardelle, Manon Lanjouère, et bien d’autres talents vous attendent pour immortaliser votre portrait dans des thèmes aussi variés que captivants, allant du « Monochrome antique » au « Surréalisme magique ».

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019

