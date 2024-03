IMMINENCE LA RAYONNE Villeurbanne, dimanche 13 octobre 2024.

IMMINENCEOriginaire de la côte sud de la Suède, le groupe de metalcore alternatif Imminence s’est taillé une place de choix dans le monde de la musique au cours des dernières années. Le quintette, qui défie toutes les attentes, a méticuleusement créé une tapisserie sonore qui transcende les frontières du genre. Composé du chanteur et violoniste Eddie Berg, des guitaristes Harald Barrett et Alex Arnoldsson, du batteur Peter Hanström et du bassiste Christian Höijer, Imminence s’apprête à déchainer ses prouesses musicales avec son prochain album The Black . Préparez-vous et respirez profondément car Imminence nous prépare à plonger dans les profondeurs de The Black , une promesse audacieuse d’une odyssée musicale sans précédent qui défie les conventions et vous invite à vous embarquer dans l’ascension d’un nouveau classique du genre. Les nouveaux titres « Come Hell or High Water », « Desolation », « Heaven Shall Burn », « Death by a Thousand Cuts » et « Continuum » ont rapidement atteint des millions de streams, leur apportant une attention mondiale et une croissance rapide de leur audience sur les réseaux sociaux. Ces dernières compositions témoignent de l’évolution d’Imminence, dévoilant leurs créations les plus innovantes et les plus progressives à ce jour. S’aventurant dans un domaine plus sombre et plus orchestral, le groupe continue de redéfinir les limites de la scène alternative moderne.Imminence a récemment entamé sa toute première tournée en Amérique du Nord et les retours ont été tout simplement extraordinaires. En l’espace de 48 heures, la totalité de la tournée a été complète et les dates ont été upgradées dans de plus grandes salles non seulement une fois, mais deux fois. Ce succès rapide et écrasant a consolidé le statut d’Imminence comme l’un des groupes les plus recherchés de la scène musicale internationale. Avec The Black Tour , Imminence fera son retour sur scène. Imminence est prêt à prendre le trône en tant que nouvelle force au sein de la scène musicale alternative moderne.Retrouvez-les le 11 octobre à Paris (Le Bataclan) et le 13 octobre à Lyon (La Rayonne).

Tarif : 28.45 – 28.45 euros.

Début : 2024-10-13 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69