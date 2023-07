[Exposition] Ecole des Arts d’Oxygène Immeuble Quenouille, place Henri Dunant Dieppe, 12 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

L’école des Arts d’Oxygène présente lors de cette belle exposition les œuvres réalisées par les élèves. Plusieurs thèmes seront abordés, sculpture, dessins, photographies de quoi ravir tous les curieux d’art..

Vendredi 2023-07-12 13:30:00 fin : 2023-07-30 12:00:00. .

Immeuble Quenouille, place Henri Dunant

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



The École des Arts d’Oxygène (Oxygène Arts School) is presenting the works created by its students. Several themes will be covered, including sculpture, drawing and photography, enough to delight all those curious about art.

La Escuela de Artes de Oxygène presenta una magnífica exposición de obras creadas por sus alumnos. Se abordarán diversos temas, como la escultura, el dibujo y la fotografía, que harán las delicias de los curiosos del arte.

Die Kunstschule von Oxygène präsentiert in dieser schönen Ausstellung die Werke ihrer Schüler. Es werden verschiedene Themen behandelt, darunter Skulpturen, Zeichnungen und Fotografien, die alle Kunstinteressierten begeistern werden.

