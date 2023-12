Formation des aidants Immeuble du Drac Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Formation des aidants Immeuble du Drac Nantes, 28 février 2024, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2024-02-28 14:15 – 17:15

Gratuit : oui Sans réservation préalable. Formation à destination des proches aidants. Pour réfléchir à son rôle d’aidant, sa relation au proche, ses limites, trouver ses propres solutions. Animée par Marine Devanne, psychologue à la Maison des aidants. Ateliers les mercredis de 14h15 à 17h15 : 7, 14, 21 et 28 février 20246 et 13 mars 2024 Renseignements : Maison des aidants au 02 51 89 17 60 Immeuble du Drac Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44100 Lieu Immeuble du Drac Adresse 15d Boulevard Jean Moulin Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Immeuble du Drac Nantes Latitude 47.20331222200002 Longitude -1.6047121089999905 latitude longitude 47.203312222, -1.604712109

Immeuble du Drac Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/