Exposition : « Mémoire d’une tour » Immeuble du 3 boulevard des Minimes Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Découvrez une exposition de photographies et la projection d’un film sur la mémoire, l’ancrage dans le quartier et les travaux de rénovation de cet immeuble des années 60.

L’immeuble du 3 boulevard des Minimes est emblématique du quartier Marengo-Bonnefoy à Toulouse. Datant de 1958, il est représentatif d’une partie de l’histoire urbaine, sociale et architecturale de la seconde moitié du XXe siècle.

Aujourd’hui, de grands travaux de rénovation de la façade sont en cours pour pérenniser l’existence de l’immeuble, suite à des défauts d’entretien. Ils sont prévus pour durer plus de deux ans et demi. Les habitants ont eu à cœur de mettre en lumière l’histoire de leur lieu de vie pendant ces longs travaux.

Deux artistes, une plasticienne et une photographe, répondent à cet appel en retraçant « La mémoire d’une tour ».

L’exposition, présentée dans un appartement actuellement non occupé de l’immeuble, regroupe des photographies réalisées par Marie-Stéphane Salgas sur le chantier de réhabilitation et un film documentaire d’une durée d’une vingtaine de minutes sur les habitants, réalisé par Marilina Prigent.

Immeuble du 3 boulevard des Minimes 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie Construit entre 1958 et 1960 par l’architecte Jean-Pierre Pierron pour le compte de la Société Toulousaine Immobilière des Minimes, le bâtiment fait partie de la dizaine d’Immeubles à Grande Hauteur construits entre 1950 et 1970 dans le Toulouse intramuros. Il possède un système structurel inédit pour ce genre d’immeubles, une ossature poteaux-poutres métallique avec remplissage en briques et béton. Sa composition urbaine en trois parties réunies par la dalle surélevée du parking souterrain, les accès à la dalle (par rampes et escaliers) depuis les rues environnantes, la présence d’une station essence et de petits commerces donnant sur le canal du Midi lui confèrent une urbanité exemplaire.

La copropriété – maîtrise d’ouvrage privée – a décidé de soutenir un projet de sauvegarde du patrimoine immatériel et architectural de la tour, basé sur des allers-retours entre le passé, le présent et le futur de la tour : l’histoire de sa conception à la fin des années 1950, l’actualité de sa réhabilitation, son devenir dans un quartier transformé. Pour cela, les intervenantes retenues, une plasticienne et une photographe, envisagent, en parallèle d’une approche architecturale, de recueillir les mémoires des habitants de la tour et du quartier, les témoignages des ouvriers sur le chantier et de l’architecte de la réhabilitation Max Savoye, d’enregistrer et de filmer les changements progressifs dans le quartier. Le projet, par des rencontres, des événements et des restitutions artistiques entend fédérer les habitants et créer une dynamique collective au-delà de la temporalité des travaux.

Il s’agit de témoigner de la manière dont, à partir d’une expérience de chantier lourd, en copropriété dégradée, on peut renforcer le collectif d’habitants en travaillant sur l’histoire sociale des générations de propriétaires.

En expérimentant ce projet, la copropriété souhaite que d’autres collectifs, d’autres copropriétés, aient envie, à leur tour, d’explorer leur patrimoine commun, affectif, historique, bâti. Il s’agit de mettre l’architecture et l’urbanisme au cœur de la réflexion sur le vivre ensemble. Métro Station Marengo – ligne A ou Jeanne d’Arc – ligne B.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

©Marilina Prigent