Visites guidées Art Déco Immeuble Art Déco Tours, 17 septembre 2023, Tours.

Visites guidées Art Déco Dimanche 17 septembre, 15h00 Immeuble Art Déco Durée : 1h30. Rendez-vous : 61 rue du Rempart. Réservation obligatoire sur tours.fr ; rubrique animations du patrimoine. Renseignements : Service patrimoine de la Ville de Tours

Le style Art déco se développe dans la première moitié du XXe siècle. Découvrez la variété de la production architecturale tourangelle : demeures individuelles, logements collectifs, commerces, édifices publics… Par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.

Immeuble Art Déco 61 rue du Rempart, 37 000 Tours Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 21 61 88 »}, {« type »: « email », « value »: « animation-patrimoine@ville-tours.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/124-animations-du-patrimoine.htm »}] Immeuble de style Art Déco, vers 1935.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Dominique Couineau