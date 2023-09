Cet évènement est passé Fresque Street Art monumentale autour des « Coquelicots » de Claude Monet par Seb Toussaint Immeuble 3-7 rue Antonin Georges Belin Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Val-d'Oise Fresque Street Art monumentale autour des « Coquelicots » de Claude Monet par Seb Toussaint Immeuble 3-7 rue Antonin Georges Belin Argenteuil, 16 septembre 2023, Argenteuil. Fresque Street Art monumentale autour des « Coquelicots » de Claude Monet par Seb Toussaint Samedi 16 septembre, 10h00 Immeuble 3-7 rue Antonin Georges Belin A l’occasion des célébrations par la Ville du cent-cinquantenaire du tableau Les Coquelicots de Claude Monet peint à Argenteuil, le street-artist est invité à revisiter ce tableau mythique sur un pignon monumental d’une nouvelle résidence Kaufman & Broad du Centre-Ville, en intégrant tout le patrimoine naturel de la Ville, à l’image de sa fresque Semper Viret qu’il a réalisé à Vernon. Seb Toussaint vous donne rendez-vous toute la journée au pied de l’immeuble pour découvrir sa fresque in situ et échanger avec lui. Immeuble 3-7 rue Antonin Georges Belin 3-7 rue Antonin Georges Belin 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France https://www.argenteuil.fr/fr/agenda/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2023 Fresque réalisée en direct le 16/09 et visible de la rue Fresque réalisée en direct toute la journée du 16/09 jusqu’à 17h30 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Seb Toussaint

