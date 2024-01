IMMERSIVE TEMPLE LE TRITON Les Lilas, vendredi 17 mai 2024.

IMMERSIVE TEMPLE Line up

Yom clarinette

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard orgue 17 et 18 mai LE TRITON Tarif F (30€ 25 € 20€ 15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:45:00+02:00

En 2018, Yom et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard – titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Eustache – initient avec l’album Prière une recherche au long cours dans un espace musical inexploré entre le sacré et le profane. Si l’on discerne dans leurs harmonies les inspirations de Pergolesi, Bach, Messiaen ou Ligeti, les influences orientales assumées et transcendées des compositions de Yom viennent percuter notre écoute de la musique sacrée occidentale et ouvrir la voie d’un dialogue interculturel libéré de tout ancrage identitaire. En quête d’un mysticisme dégagé de tout dogme religieux, leur musique s’entend comme une incantation ancestrale qui prendrait dans la puissance des vents mêlés la dimension de l’univers. Avec Immersive Temple, ce travail de recherche musical qui interroge depuis la formation de ce duo hétérodoxe l’essence de la spiritualité dans l’art vient se frotter à la recherche acoustique, puisqu’il s’agit ici de recréer dans l’espace du Triton – grâce à un système de diffusion sonore multi-canaux — la profondeur mystique des plus grandes cathédrales.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://letriton.com/programmation/immersive-temple-3090 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/immersive-temple-3091 »}]

Sylvain Gripoix