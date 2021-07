Immersive identity Arles, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Arles.

Immersive identity 2021-07-04 – 2021-08-01 La Galerie Cezar 22, rue du 4 septembre

Arles Bouches-du-Rhône

Qui est Yuri Boyco



Yuri Boyko est un artiste multidisciplinaire, résidant à Los Angeles . Sa pratique artistique se concentre sur le déconstruction de l’identité.Il vient de recevoir le prix Art on the outside dans la ville de West Hollywood, sélectionné pour la biennale art contemporain de Gènes et de résidence d’artistes au centre de recherche et de créativité des Casamarles à Barcelone .

Son travail a été publié dans des revues d’art et de publication aux Usa, en Italie, en Allemagne et en Chine.

La déconstruction de l’identité est une recherche visuelle sur la tendance humaine à se présenter au monde extérieur d’une manière subjective qui déforme son vrai soi. Yuri Boyco utilise des métaphores et des symboles pour communiquer ces idées.

+33 6 72 76 54 32

