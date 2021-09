Immersions en Europe du Nord Caen, 15 septembre 2021, Caen.

Immersions en Europe du Nord 2021-09-15 18:30:00 – 2021-09-15 20:30:00 Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15, quai François Mitterrand

Caen Calvados

Immersion dans la culture des pays nordiques et baltes dans le cadre d’un cours public du Campus des Transitions (Sciences Po Rennes à Caen) délocalisé dans l’amphithéâtre de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

La première heure de chaque séance sera consacrée à une présentation de la thématique, des enjeux et sera suivie d’une proposition immersive organisée par les étudiants de deuxième année de l’IEP (lectures, conférence gesticulée, extraits de films, musique…). Comment expliquer le fort degré d’innovation des pays nordiques et baltes ? En quoi peuvent-ils être inspirants pour nos territoires sans être exempts de contradictions ?

Programme de septembre et octobre :

15/09/2021 : Les identités nordiques et baltes (introduction)

22/09/2021 : Focus sur le Danemark

29/09/2021 : Le développement durable vient-il du Nord ?

06/10/2021 : La place de la nature en Europe du Nord

13/10/2021 : Transition énergétique et engagements citoyens dans les pays nordiques

20/10/2021 : Focus sur les États baltesGratuitOuvert à tous

Le cycle se poursuivra en novembre et décembre aux mêmes horaires (programme à venir)

