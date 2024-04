« Immersion vignoble » aux Quatre Tours vignes, cave, dégustation Les Quatre Tours Venelles, samedi 13 avril 2024.

« Immersion vignoble » aux Quatre Tours vignes, cave, dégustation Les Quatre Tours Venelles Bouches-du-Rhône

Découverte du vignoble Quatre Tours.

Délicieux petit-déjeuner au caveau, suivi d’une visite pédagogique de nos parcelles.

Visite de la cave et dégustation de nos vins.

Les Quatre Tours vous emmènent à la découverte de son vignoble.



Nous vous attendons le samedi 13 avril à 9h, afin de profiter d’un délicieux petit-déjeuner au caveau, suivi d’une visite pédagogique de nos parcelles.



Vous aurez ensuite l’opportunité de visiter notre cave et de découvrir tout le processus d’élaboration de nos millésimes.



Une dégustation au caveau viendra clôturer cette douce matinée et vous permettra de nous rencontrer autour d’un charmant moment de convivialité. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-13 12:30:00

Les Quatre Tours 56 Avenue de la Grande Bégude

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@quatretours.com

L’événement « Immersion vignoble » aux Quatre Tours vignes, cave, dégustation Venelles a été mis à jour le 2024-04-02 par Provence Tourisme