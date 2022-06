Immersion Vendanges Ozenay, 15 août 2022, Ozenay.

Immersion Vendanges

3 rue de Messey Ozenay Saône-et-Loire

2022-08-15 – 2022-09-25

Ozenay

Saône-et-Loire

Ozenay

EUR 99 99 Visite des vignes et explication sur les méthodes de récolte avec le viticulteur. Visite de la cuverie et de la cave à fûts avec explications sur le processus de vinification et d’élevage. Dégustation de différents jus en cours de fermentation. Dégustation commentée des cuvées du domaine. Visite du domaine et de ses magnifiques jardins. Casse-croûte vigneron. Durée 3h. Mini 2/maxi 10 personnes. Egalement possible en anglais et en néerlandais. Les dates des vendanges sont déterminées en fonction de la maturité parfaite des baies de raisins et de la météo.

Ozenay

