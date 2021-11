Immersion TGP,Saint-Denis, 18 juin 2022, Saint-Denis. Immersion

du samedi 18 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 à TGP, Saint-Denis

CONCEPTION Compagnie Scena Nostra Comment vivre le collectif à l’heure d’une pandémie qui a tant éprouvé notre lien à l’entraide et au vivre-ensemble ? Comment tenir, résister et donner voix à des actions possibles par l’écriture théâtrale ? En écho à la nouvelle création de Julie Deliquet, Huit heures ne font pas un jour, qui ouvre la nouvelle saison du TGP, le projet Immersion – mené par la compagnie Scena Nostra, fondée par Élodie Vom Hofe et Julien Guyomard – propose d’interroger le thème du collectif… de manière toute dionysienne. En demandant à des comédiens et des comédiennes de s’immerger pendant une semaine dans une association, une structure ou une institution, Immersion fait le pari de découvrir ceux qui, à Saint-Denis, construisent du collectif par nécessité organisationnelle, conviction citoyenne ou militantisme. Comme un mode de vie, ces Dionysiens privilégient l’autogestion, l’horizontalité ou la concertation de groupe. À l’issue de ce séjour où l’artiste participe à la vie de la structure comme un stagiaire, ou un salarié, l’écriture produite fait l’objet d’une représentation sur le lieu de travail. La fiction issue de l’expérience peut intégrer les personnes travaillant sur place, des employés fédérant les énergies ou s’inscrivant dans un rapport positif aux autres. Véritable élan collectif passant par deux mondes a priori séparés, ceux du travail et de la scène, les différentes réalisations du projet seront reprises au TGP. Ce spectacle aux multiples visages signe le désir de mettre en lumière des expériences partagées. Immersion

Comment vivre le collectif à l’heure d’une pandémie qui a tant éprouvé notre lien à l’entraide et au vivre-ensemble ? Comment tenir, résister et donner voix à des actions possibles par l’écriture t… TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T18:00:00 2022-06-18T19:30:00;2022-06-19T15:30:00 2022-06-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu TGP,Saint-Denis Adresse 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Ville Saint-Denis lieuville TGP,Saint-Denis Saint-Denis