Immersion – TGP Théâtre Gérard Philipe,CDN de Saint-Denis, 18 juin 2022, Saint-Denis.

Immersion – TGP

du samedi 18 juin au dimanche 19 juin à Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis

Le projet Immersion, festival de créations in situ, consiste à réunir un groupe d’artistes sur un territoire. Chacun d’entre eux passera, individuellement, un temps en immersion en suivant le quotidien d’habitants choisis en fonction des spécificités du projet. Chaque artiste devra s’intégrer pleinement dans un quotidien qui lui est étranger. Puis, nourri de cette expérience et des personnes rencontrées, il lui sera demandé d’écrire une fiction théâtrale courte. Ces fictions seront ensuite répétées et jouées collectivement avec les artistes participants et les personnes suivies lors des immersions. Cette édition d’Immersion à Saint-Denis s’axe sur l’organisation collective et l’auto-organisation en écho avec la dernière création de Julie Deliquet Huit heures ne font pas un jour. Nous allons donc suivre divers lieux et associations Dionysiennes ayant un mode d’organisation spécifique et dont l’engagement et / ou le rapport au travail peut constituer un point de départ fictionnel.

Entrée Libre

Scena Nostra – Julien Guyomard

Théâtre Gérard Philipe,CDN de Saint-Denis 59 boulevard Jules Guesde, 93200 Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T18:00:00 2022-06-18T19:30:00;2022-06-19T15:30:00 2022-06-19T17:00:00