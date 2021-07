Immersion – Sylvie Romet-Haddad Saint-Coulomb, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Coulomb.

Immersion – Sylvie Romet-Haddad 2021-07-19 – 2021-07-25 Salle d’exposition Place de l’Église

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Saint-Coulomb

La Municipalité vous propose de découvrir les œuvres de Sylvie Romet-Haddad (peinture à l’huile sur toile).

« J’ai toujours été fascinée par la peinture artistique, et notamment par les oeuvres des grands maîtres du XIX et XXe siècle : impressionnistes, fauvistes, cubistes, expressionnistes.

J’ai d’ailleurs gardé en mémoire la si belle exposition de Monet au Grand Palais où j’ai pu admirer les jeux de lumière si présents dans beaucoup de ses oeuvres.

La première fois que j’ai peint à l’huile à l’âge de 14 ans, c’était une reproduction des Joueurs de Cartes de Cézanne. J’ai tout de suite été conquise par la matière de la peinture à l’huile, sa brillance, son onctuosité, l’odeur de la térébenthine, le mélange infini des couleurs comme si c’était à chaque fois une expérience à réaliser.

A 30 ans, afin de me perfectionner, j’ai pris des cours d’arts plastiques au Pré Saint Gervais (Seine Saint Denis) avec Olivier Jeunon qui a su transmettre sa passion à ses élèves. Avec intelligence et patience, il nous a fait découvrir les différents courants artistiques depuis l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, les différentes techniques de dessins et peintures. Ses cours étaient à chaque fois variés : natures mortes, thématiques originales, nus, oeuvres collectives grand format etc. Il laissait aussi une grande part à notre propre créativité. Pour toutes ces années d’apprentissage enrichissant, je l’en remercie.

Ces dernières années, j’ai décidé d’aller plus loin dans la pratique de la peinture à l’huile, de loin ma technique de prédilection.

Quelques cours avant la pandémie avec Sophie Parage, professeur d’arts plastiques à Saint Coulomb, m’ont aidé à remettre le pied à l’étrier. »

+33 2 99 89 00 21 https://www.saintcoulomb.com/

