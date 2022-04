Immersion sonore Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 14 mai 2022 18:00, Paris.

Nuit des musées Immersion sonore Musée du quai Branly – Jacques Chirac Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre et en continu à partir de 18h.

Rendez-vous au musée du quai Branly – Jacques Chirac pour une Nuit européenne des Musées placée sous le signe de la musique et de la nature, en collaboration avec le label Shika Shika.

Parcourez les allées du jardin et faites une pause pour écouter les chants de quatre des dix oiseaux d’Afrique de l’Ouest qui ont inspiré les artistes de la région pour l’album « A Guide to the Birdsong of Western Africa » (label Shika Shika, sortie mi-juin). Tisserin à bec grêle, Grue couronnée, Calao à casque jaune et Alouette de Razo…découvrez ces espèces emblématiques en danger critique d’extinction, en danger et vulnérables en raison du changement climatique et de la déforestation.

Retrouvez toute la programmation sur notre [site internet](https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees-2022-39408/).

Au cœur du Paris des musées, voisin du Louvre et du musée du quai d’Orsay, à quelques minutes des Grand et Petit Palais, du Palais de Tokyo et du musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée du quai Branly occupe un site exceptionnel sur les rives de la Seine, au pied de la tour Eiffel. Les arts d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et d’Amérique s’inscrivent dorénavant au centre du grand circuit historique et artistique de la capitale. Le musée du quai Branly est un établissement culturel novateur : à la fois musée, centre d’enseignement et de recherche, et espace à vivre pour les publics. Construit sur l’un des derniers terrains disponibles au cœur de Paris, le concept architectural de ce projet original est signé par Jean Nouvel.

Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna /Ligne 8 : Ecole Militaire / Ligne 6 : Bir Hakeim / RER C : Pont de l’Alma ou Champ de Mars – Tour Eiffel

http://www.quaibranly.fr https://www.facebook.com/museeduquaibranlyjacqueschirac;https://twitter.com/quaibranly;https://www.youtube.com/user/quaibranly

Line 9: Alma-Marceau or Jena / line 8: Military academy / Line 6: Bir Hakeim / RER(RAPID TRANSIT RAIL SYSTEM IN THE PARIS REGION) C: Bridge(Deck) of the Alma or the Champ de Mars – Eiffel Tower Free and continuous entry from 18h. Saturday 14 May, 18:00

In the heart of Paris of museums, next to the Louvre and the Musée du Quai d’Orsay, a few minutes from the Grand and Petit Palais, the Palais de Tokyo and the Musée d’art moderne de la Ville de Paris, the Musée du Quai Branly occupies an exceptional site on the banks of the Seine, at the foot of the Eiffel Tower. The arts of Africa, Oceania, Asia and America are now at the center of the great historical and artistic circuit of the capital. The Musée du quai Branly is an innovative cultural institution: museum, teaching and research centre, and living space for the public. Built on one of the last available plots in the heart of Paris, the architectural concept of this original project is signed by Jean Nouvel. hearing impairment

Recorra los callejones del jardín y haga una pausa para escuchar los cantos de cuatro de las diez aves de África Occidental que inspiraron a los artistas de la región para el álbum «A Guide to the Birdsong of Western áfrica» (sello Shika Shika, lanzado a mediados de junio). Tisserin de pico granizo, Grúa coronada, Calao con casco amarillo y Alondra de Razo…, descubra estas especies emblemáticas en peligro crítico de extinción, en peligro y vulnerables debido al cambio climático y a la deforestación.

Encuentra toda la programación en nuestra página web.

Entrada libre y continua a partir de las 18h. Sábado 14 mayo, 18:00

37 quai Branly 75007 Paris 75007 Paris Île-de-France