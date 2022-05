Immersion sonore Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 14 mai 2022, Paris.

Immersion sonore

Musée du quai Branly – Jacques Chirac, le samedi 14 mai à 18:00

Parcourez les allées du jardin et faites une pause pour écouter les chants de quatre des dix oiseaux d’Afrique de l’Ouest qui ont inspiré les artistes de la région pour l’album « A Guide to the Birdsong of Western Africa » (label Shika Shika, sortie mi-juin). Tisserin à bec grêle, Grue couronnée, Calao à casque jaune et Alouette de Razo…découvrez ces espèces emblématiques en danger critique d’extinction, en danger et vulnérables en raison du changement climatique et de la déforestation. Retrouvez toute la programmation sur notre [site internet](https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees-2022-39408/).

Entrée libre et en continu à partir de 18h.

Rendez-vous au musée du quai Branly – Jacques Chirac pour une Nuit européenne des Musées placée sous le signe de la musique et de la nature, en collaboration avec le label Shika Shika.

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T00:00:00