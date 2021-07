IMMERSION, soirée cinéma plein-air à Siouville-Hague à la tombée de la nuit Siouville-Hague, 8 août 2021, Siouville-Hague.

IMMERSION, soirée cinéma plein-air à Siouville-Hague à la tombée de la nuit 2021-08-08 – 2021-08-08

Siouville-Hague Manche Siouville-Hague

Attitude Manche et la mairie de Siouville vous donnent rendez-vous dimanche 8 août pour une projection en plein-air du film documentaire 100% Manche IMMERSION. Cette soirée inédite et gratuite se fera en présence de nombreux protagonistes du film dont Léa Brassy, surfeuse est apnéiste originaire du Cotentin.

Résumé du film-documentaire de 52 minutes :

La mer qu’on voit danser sous l’objectif du duo de réalisateurs Captain Yvon est au centre de ce film documentaire de cinquante-deux minutes. Dans ce long-métrage immersif, la surfeuse Léa Brassy qui a glissé sur ses premières vagues dans le Cotentin part à la rencontre d’habitants de la Manche inspirants, courageux, et solidaires. Une plongée intimiste dans le monde de Bazile Pinel, un artisan qui façonne des planches de surf, Marion Motin dont les chorégraphies s’inspirent des mouvements des surfeurs, Clémence Fossard qui a fait le choix d’une vie de famille en bord de mer et Yoann Sanson qui surveille le Raz Blanchard – un des courants les plus puissants d’Europe. À l’écran, on découvre aussi Alban Lenoir, conchyliculteur amoureux de son terroir et Margareth et Judith Noël, éleveuses dont les chevaux d’exception profitent des bienfaits de l’air marin.

Plus d’informations : https://www.immersion-lefilm.fr/

Informations pratiques :

La projection aura lieu sur l’espace vert des Tamaris. 100 transats seront mis à disposition des spectateurs, placement libre également possible. Entrée sur le site à partir de 21h30 et le film débutera à la tombée de la nuit, (entre 22h et 22h45 selon la luminosité).

Le film sera suivi d’un échange avec les différents protagonistes du film qui seront présents et avec Léa Brassy.

La séance est gratuite. Les dons à la SNSM (les sauveteurs en mer de la Manche) seront possibles tout au long de la soirée.

Conditions d’accès :

> Evènement gratuit et accessible à tous (jauge limitée)

> Pass sanitaire contrôlé à l’entrée du site

> Masque obligatoire pendant la projection

> Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale

> Prévoir couverture et/ou fauteuil pour être bien installé !

// Soirée organisée sous réserve de bonnes conditions météorologiques et susceptible de changer selon l’évolution des mesures sanitaires //

contact@attitude-manche.fr https://www.immersion-lefilm.fr/

