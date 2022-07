IMMERSION, soirée cinéma plein-air à la tombée de la nuit Siouville-Hague, 29 juillet 2022, Siouville-Hague.

IMMERSION, soirée cinéma plein-air à la tombée de la nuit

Espace Vert des Tamaris Siouville-Hague Manche

2022-07-29 – 2022-07-29

Siouville-Hague

Manche

Siouville-Hague

Attitude Manche et la mairie de Siouville-Hague vous donnent rendez-vous vendredi 29 juillet pour une projection en plein air du film documentaire 100% Manche IMMERSION.

Résumé du film-documentaire de 52 minutes :

La mer qu’on voit danser sous l’objectif du duo de réalisateurs Captain Yvon est au centre de ce film de cinquante-deux minutes. Dans ce long métrage immersif, la surfeuse Léa Brassy qui a glissé sur ses premières vagues dans le Cotentin part à la rencontre d’habitants de la Manche inspirants, courageux, et solidaires.

– Bazile Pinel, shaper de planches de surf.

– Marion Motin, danseuse et chorégraphe internationale.

– Alban Lenoir, conchyliculteur à Chausey.

– Clémence Fossard, directrice communication.

– Yoann Sanson, patron du Mona Rigolet – SNSM de Goury.

– Margareth et Judith Noël, éleveuses de chevaux.

Des images léchées, tournées pendant un an, dévoilent témoignages et moments de partage avec la mer en toile de fond. Qu’il l’admire de loin ou la brave pour sauver des vies, chaque protagoniste donne à voir une facette de ce territoire de caractère. Ensemble, ils incarnent la Manche, un département fascinant dont l’aura vous enveloppe dès les premières minutes.

Informations pratiques :

– Evènement gratuit et accessible à tous.

– La projection aura lieu à la tombée de la nuit, à l’espace vert des Tamaris à Siouville-Hague.

– 60 transats seront mis à disposition des spectateurs, placement libre également possible.

– Prévoir couverture et/ou fauteuil pour être bien installé !

// Soirée organisée sous réserve de bonnes conditions météorologiques //



