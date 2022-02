Immersion silencieuse La Petite-Pierre La Petite-Pierre Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Petite-Pierre

Immersion silencieuse La Petite-Pierre, 3 avril 2022, La Petite-Pierre. Immersion silencieuse La Petite-Pierre

2022-04-03 – 2022-04-03

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre EUR L’expérience pure et simple. Un départ dans la pureté de l’aube, loin de l’agitation humaine et des nuisances sonores, vous invitera à vivre l’expérience inédite du silence, la simplicité du moment présent au coeur de la forêt. Ce bain de forêt silencieux vous invite à vivre la simplicité du moment présent au cœur de la forêt des Vosges du Nord. Il n’y a rien à faire, juste à se taire et se laisser guider. +33 6 66 76 55 93 L’expérience pure et simple. Un départ dans la pureté de l’aube, loin de l’agitation humaine et des nuisances sonores, vous invitera à vivre l’expérience inédite du silence, la simplicité du moment présent au coeur de la forêt. La Petite-Pierre

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, La Petite-Pierre Autres Lieu La Petite-Pierre Adresse Ville La Petite-Pierre lieuville La Petite-Pierre Departement Bas-Rhin

La Petite-Pierre La Petite-Pierre Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-petite-pierre/

Immersion silencieuse La Petite-Pierre 2022-04-03 was last modified: by Immersion silencieuse La Petite-Pierre La Petite-Pierre 3 avril 2022 Bas-Rhin La Petite-Pierre

La Petite-Pierre Bas-Rhin