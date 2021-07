Versailles POUCE CAFE Versailles, Yvelines Immersion Réalité Virtuelle POUCE CAFE Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Immersion Réalité Virtuelle POUCE CAFE, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Versailles. Immersion Réalité Virtuelle

du samedi 4 septembre au samedi 11 juin 2022 à POUCE CAFE

Ouvert pour jouer à partir de septembre, tous les samedis, entre amis ou membres de la même famille (maximum 6 joueurs, salle de 10 personnes chez Pouce Café à Versailles). Initiation de 10 mn avant de jouer pour ceux qui le souhaitent. Notre animateur Sébastien Versaillais se fera un plaisir de vous guider. Qui gagnera la compétition ? Diplome et bon de réduction à gagner si vous gagnez la compétition organisée pour un jeux. Matériel désinfecté après chaque utilisation.

Entre 30 et 33 euros par heure et par joueur

Découvrez la réalité virtuelle en jouant, devenez explorateur, boxeur, cuisinier, pilote de course. Notre animateur Sébastien vous guidera tous les samedis à Versailles chez Pouce Café POUCE CAFE 32 Rue d’Anjou, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T08:30:00 2021-09-04T09:30:00;2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T11:00:00;2021-09-04T11:30:00 2021-09-04T12:30:00;2021-09-04T13:30:00 2021-09-04T14:30:00;2021-09-04T15:00:00 2021-09-04T16:00:00;2021-09-04T16:30:00 2021-09-04T17:30:00;2021-09-11T08:30:00 2021-09-11T09:30:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T11:00:00;2021-09-11T11:30:00 2021-09-11T12:30:00;2021-09-11T13:30:00 2021-09-11T14:30:00;2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T16:00:00;2021-09-11T16:30:00 2021-09-11T17:30:00;2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T09:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-25T08:30:00 2021-09-25T09:30:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T11:00:00;2021-09-25T11:30:00 2021-09-25T12:30:00;2021-09-25T13:30:00 2021-09-25T14:30:00;2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T16:00:00;2021-09-25T16:30:00 2021-09-25T17:30:00;2021-10-02T08:30:00 2021-10-02T09:30:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T11:00:00;2021-10-02T11:30:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-02T13:30:00 2021-10-02T14:30:00;2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T16:00:00;2021-10-02T16:30:00 2021-10-02T17:30:00;2021-10-09T08:30:00 2021-10-09T09:30:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T11:00:00;2021-10-09T11:30:00 2021-10-09T12:30:00;2021-10-09T13:30:00 2021-10-09T14:30:00;2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T16:00:00;2021-10-09T16:30:00 2021-10-09T17:30:00;2021-10-16T08:30:00 2021-10-16T09:30:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T11:00:00;2021-10-16T11:30:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T14:30:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:00:00;2021-10-16T16:30:00 2021-10-16T17:30:00;2021-10-23T08:30:00 2021-10-23T09:30:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T11:00:00;2021-10-23T11:30:00 2021-10-23T12:30:00;2021-10-23T13:30:00 2021-10-23T14:30:00;2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T16:00:00;2021-10-23T16:30:00 2021-10-23T17:30:00;2021-10-30T08:30:00 2021-10-30T09:30:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T11:00:00;2021-10-30T11:30:00 2021-10-30T12:30:00;2021-10-30T13:30:00 2021-10-30T14:30:00;2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T16:00:00;2021-10-30T16:30:00 2021-10-30T17:30:00;2021-11-06T08:30:00 2021-11-06T09:30:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T11:00:00;2021-11-06T11:30:00 2021-11-06T12:30:00;2021-11-06T13:30:00 2021-11-06T14:30:00;2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T16:00:00;2021-11-06T16:30:00 2021-11-06T17:30:00;2021-11-13T08:30:00 2021-11-13T09:30:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T11:00:00;2021-11-13T11:30:00 2021-11-13T12:30:00;2021-11-13T13:30:00 2021-11-13T14:30:00;2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T16:00:00;2021-11-13T16:30:00 2021-11-13T17:30:00;2021-11-20T08:30:00 2021-11-20T09:30:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T11:00:00;2021-11-20T11:30:00 2021-11-20T12:30:00;2021-11-20T13:30:00 2021-11-20T14:30:00;2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T16:00:00;2021-11-20T16:30:00 2021-11-20T17:30:00;2021-11-27T08:30:00 2021-11-27T09:30:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T11:00:00;2021-11-27T11:30:00 2021-11-27T12:30:00;2021-11-27T13:30:00 2021-11-27T14:30:00;2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T16:00:00;2021-11-27T16:30:00 2021-11-27T17:30:00;2021-12-04T08:30:00 2021-12-04T09:30:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T11:00:00;2021-12-04T11:30:00 2021-12-04T12:30:00;2021-12-04T13:30:00 2021-12-04T14:30:00;2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T16:00:00;2021-12-04T16:30:00 2021-12-04T17:30:00;2021-12-11T08:30:00 2021-12-11T09:30:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T11:00:00;2021-12-11T11:30:00 2021-12-11T12:30:00;2021-12-11T13:30:00 2021-12-11T14:30:00;2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T16:00:00;2021-12-11T16:30:00 2021-12-11T17:30:00;2021-12-18T08:30:00 2021-12-18T09:30:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T11:00:00;2021-12-18T11:30:00 2021-12-18T12:30:00;2021-12-18T13:30:00 2021-12-18T14:30:00;2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T16:00:00;2021-12-18T16:30:00 2021-12-18T17:30:00;2021-12-25T08:30:00 2021-12-25T09:30:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T11:00:00;2021-12-25T11:30:00 2021-12-25T12:30:00;2021-12-25T13:30:00 2021-12-25T14:30:00;2021-12-25T15:00:00 2021-12-25T16:00:00;2021-12-25T16:30:00 2021-12-25T17:30:00;2022-01-01T08:30:00 2022-01-01T09:30:00;2022-01-01T10:00:00 2022-01-01T11:00:00;2022-01-01T11:30:00 2022-01-01T12:30:00;2022-01-01T13:30:00 2022-01-01T14:30:00;2022-01-01T15:00:00 2022-01-01T16:00:00;2022-01-01T16:30:00 2022-01-01T17:30:00;2022-01-08T08:30:00 2022-01-08T09:30:00;2022-01-08T10:00:00 2022-01-08T11:00:00;2022-01-08T11:30:00 2022-01-08T12:30:00;2022-01-08T13:30:00 2022-01-08T14:30:00;2022-01-08T15:00:00 2022-01-08T16:00:00;2022-01-08T16:30:00 2022-01-08T17:30:00;2022-01-15T08:30:00 2022-01-15T09:30:00;2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T11:00:00;2022-01-15T11:30:00 2022-01-15T12:30:00;2022-01-15T13:30:00 2022-01-15T14:30:00;2022-01-15T15:00:00 2022-01-15T16:00:00;2022-01-15T16:30:00 2022-01-15T17:30:00;2022-01-22T08:30:00 2022-01-22T09:30:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T11:00:00;2022-01-22T11:30:00 2022-01-22T12:30:00;2022-01-22T13:30:00 2022-01-22T14:30:00;2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00;2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:30:00;2022-01-29T08:30:00 2022-01-29T09:30:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T11:00:00;2022-01-29T11:30:00 2022-01-29T12:30:00;2022-01-29T13:30:00 2022-01-29T14:30:00;2022-01-29T15:00:00 2022-01-29T16:00:00;2022-01-29T16:30:00 2022-01-29T17:30:00;2022-02-05T08:30:00 2022-02-05T09:30:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T11:00:00;2022-02-05T11:30:00 2022-02-05T12:30:00;2022-02-05T13:30:00 2022-02-05T14:30:00;2022-02-05T15:00:00 2022-02-05T16:00:00;2022-02-05T16:30:00 2022-02-05T17:30:00;2022-02-12T08:30:00 2022-02-12T09:30:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T11:00:00;2022-02-12T11:30:00 2022-02-12T12:30:00;2022-02-12T13:30:00 2022-02-12T14:30:00;2022-02-12T15:00:00 2022-02-12T16:00:00;2022-02-12T16:30:00 2022-02-12T17:30:00;2022-02-19T08:30:00 2022-02-19T09:30:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T11:00:00;2022-02-19T11:30:00 2022-02-19T12:30:00;2022-02-19T13:30:00 2022-02-19T14:30:00;2022-02-19T15:00:00 2022-02-19T16:00:00;2022-02-19T16:30:00 2022-02-19T17:30:00;2022-02-26T08:30:00 2022-02-26T09:30:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T11:00:00;2022-02-26T11:30:00 2022-02-26T12:30:00;2022-02-26T13:30:00 2022-02-26T14:30:00;2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T16:00:00;2022-02-26T16:30:00 2022-02-26T17:30:00;2022-03-05T08:30:00 2022-03-05T09:30:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T11:00:00;2022-03-05T11:30:00 2022-03-05T12:30:00;2022-03-05T13:30:00 2022-03-05T14:30:00;2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T16:00:00;2022-03-05T16:30:00 2022-03-05T17:30:00;2022-03-12T08:30:00 2022-03-12T09:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T11:00:00;2022-03-12T11:30:00 2022-03-12T12:30:00;2022-03-12T13:30:00 2022-03-12T14:30:00;2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T16:00:00;2022-03-12T16:30:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-19T08:30:00 2022-03-19T09:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T11:00:00;2022-03-19T11:30:00 2022-03-19T12:30:00;2022-03-19T13:30:00 2022-03-19T14:30:00;2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T16:00:00;2022-03-19T16:30:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-26T08:30:00 2022-03-26T09:30:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T11:00:00;2022-03-26T11:30:00 2022-03-26T12:30:00;2022-03-26T13:30:00 2022-03-26T14:30:00;2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T16:00:00;2022-03-26T16:30:00 2022-03-26T17:30:00;2022-04-02T08:30:00 2022-04-02T09:30:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T11:00:00;2022-04-02T11:30:00 2022-04-02T12:30:00;2022-04-02T13:30:00 2022-04-02T14:30:00;2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T16:00:00;2022-04-02T16:30:00 2022-04-02T17:30:00;2022-04-09T08:30:00 2022-04-09T09:30:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T11:00:00;2022-04-09T11:30:00 2022-04-09T12:30:00;2022-04-09T13:30:00 2022-04-09T14:30:00;2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T16:00:00;2022-04-09T16:30:00 2022-04-09T17:30:00;2022-04-16T08:30:00 2022-04-16T09:30:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T11:00:00;2022-04-16T11:30:00 2022-04-16T12:30:00;2022-04-16T13:30:00 2022-04-16T14:30:00;2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T16:00:00;2022-04-16T16:30:00 2022-04-16T17:30:00;2022-04-23T08:30:00 2022-04-23T09:30:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T11:00:00;2022-04-23T11:30:00 2022-04-23T12:30:00;2022-04-23T13:30:00 2022-04-23T14:30:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:00:00;2022-04-23T16:30:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-30T08:30:00 2022-04-30T09:30:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T11:00:00;2022-04-30T11:30:00 2022-04-30T12:30:00;2022-04-30T13:30:00 2022-04-30T14:30:00;2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T16:00:00;2022-04-30T16:30:00 2022-04-30T17:30:00;2022-05-07T08:30:00 2022-05-07T09:30:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T11:00:00;2022-05-07T11:30:00 2022-05-07T12:30:00;2022-05-07T13:30:00 2022-05-07T14:30:00;2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T16:00:00;2022-05-07T16:30:00 2022-05-07T17:30:00;2022-05-14T08:30:00 2022-05-14T09:30:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T11:00:00;2022-05-14T11:30:00 2022-05-14T12:30:00;2022-05-14T13:30:00 2022-05-14T14:30:00;2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:00:00;2022-05-14T16:30:00 2022-05-14T17:30:00;2022-05-21T08:30:00 2022-05-21T09:30:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T11:00:00;2022-05-21T11:30:00 2022-05-21T12:30:00;2022-05-21T13:30:00 2022-05-21T14:30:00;2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T16:00:00;2022-05-21T16:30:00 2022-05-21T17:30:00;2022-05-28T08:30:00 2022-05-28T09:30:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T11:00:00;2022-05-28T11:30:00 2022-05-28T12:30:00;2022-05-28T13:30:00 2022-05-28T14:30:00;2022-05-28T15:00:00 2022-05-28T16:00:00;2022-05-28T16:30:00 2022-05-28T17:30:00;2022-06-04T08:30:00 2022-06-04T09:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T11:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T14:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-11T08:30:00 2022-06-11T09:30:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu POUCE CAFE Adresse 32 Rue d'Anjou, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville POUCE CAFE Versailles