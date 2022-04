Immersion nocturne pour la Nuit des musées Monastère royal de Brou, 14 mai 2022 19:00, Bourg-en-Bresse.

Immersion nocturne et chorégraphique au cœur du monastère royal de Brou !

Venez découvrir le charme du monastère royal de Brou de nuit, la riche collection du musée ainsi que l’exposition « Amour, guerre et beauté» sur dynastie des Habsbourg.

Au fil de la soirée, participez à des visites chorégraphiées avec la compagnie Contempo. Une exploration du monument sous un angle inédit, entre immersion sonore et chorégraphie poignante.

Départs à 19h, 20h30 et 22h. Entrée non accpetée après 23h.

Marguerite d’Autriche (1480-1530), fille de l’empereur Maximilien de Habsbourg et petite-fille de Charles le Téméraire, est veuve à 24 ans de Philibert le Beau, duc de Savoie. Elle décide alors de bâtir le monastère royal de Brou, une folie d’amour pour honorer la mémoire de son défunt mari. De ce chantier mené de 1505 à 1532, naissent une église, joyau de style gothique flamboyant, à la haute toiture de tuiles vernissées et colorées abritant trois tombeaux (ceux de Philibert le Beau et de sa mère, et le sien propre), et des bâtiments monastiques composés de trois cloîtres à étage avec galeries basses et hautes, de vastes salles capitulaires et de cellules. Le musée municipal des Beaux-Arts installé dans les anciens réfectoire et dortoir des moines conserve de riches collections d’art européen, du XIIe au XXe siècle.

Saturday 14 May, 19:00

Marguerite d’Autriche (1480-1530), daughter of Emperor Maximilian of Habsburg and granddaughter of Charles the Bold, is a widow at the age of 24 of Philibert the Fair, Duke of Savoy. She then decided to build the royal monastery of Brou, a madness of love to honor the memory of her late husband. From this work, carried out from 1505 to 1532, a church was born, a jewel of flamboyant Gothic style, with the high roof of glazed and coloured tiles sheltering three tombs (those of Philibert le Beau and his mother, and his own), and monastic buildings consisting of three two-storey cloisters with low and high galleries, large chapter halls and cells. The Municipal Museum of Fine Arts, housed in the former refectory and dormitory of the monks, preserves rich collections of European art from the 12th to the 20th century.

Venga a descubrir el encanto del monasterio real de Brou de noche, la rica colección del museo, así como la exposición «Amor, guerra y belleza» sobre dinastía de los Habsburgo. Durante la velada, participe en visitas coreográficas con la compañía Contempo. Una exploración del monumento desde un ángulo inédito, entre inmersión sonora y coreografía conmovedora.

Salidas a las 19:00, 20:30 y 22:00. Entrada no atracada después de las 23:00.

Sábado 14 mayo, 19:00

63 boulevard de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France 01000 Bourg-en-Bresse Auvergne-Rhône-Alpes