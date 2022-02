Immersion nocturne pour la Nuit des musées Monastère royal de Brou Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Monastère royal de Brou, le samedi 14 mai à 19:00

Venez découvrir le charme du monastère royal de Brou de nuit, la riche collection du musée ainsi que l’exposition « Amour, guerre et beauté» sur dynastie des Habsbourg. Au fil de la soirée, participez à des visites chorégraphiées avec la compagnie Contempo. Une exploration du monument sous un angle inédit, entre immersion sonore et chorégraphie poignante. Départs à 19h, 20h30 et 22h. Entrée non accpetée après 23h. Immersion nocturne et chorégraphique au cœur du monastère royal de Brou ! Monastère royal de Brou 63 boulevard de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bourg-en-Bresse Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

