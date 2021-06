Immersion nocturne au cœur du monastère royal de Brou Monastère royal de Brou, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bourg-en-Bresse.

Monastère royal de Brou, le samedi 3 juillet à 19:00

Le monastère vous accueille pour une découverte de son église et ses cloîtres illuminés, de ses riches collections du musée et ses expositions temporaires « Valadon et ses contemporaines » et « Ma région en briques ». Lors de votre déambulation dans la nef de l’église, découvrez les maquettes en Lego avec l’association So Brick et partagez avec eux les secrets de leur construction. En fin de soirée, prenez part à l’atelier de déconstruction de la fresque de Brou composée de 19 630 briques ! Une exploration du monument sous un angle inédit, entre ateliers participatifs et déambulation ludique.

Gratuit – réservation obligatoire en prenant son billet en ligne sur www.monastere-de-brou.fr

Immersion nocturne au cœur du monastère royal de Brou : venez découvrir le charme du monastère à la nuit tombée !

Monastère royal de Brou 63 boulevard de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bourg-en-Bresse Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00