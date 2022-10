Immersion Nature – Marche consciente Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Immersion Nature – Marche consciente Aubigny-sur-Nère, 17 octobre 2022, Aubigny-sur-Nère. Immersion Nature – Marche consciente

Etangs d’Aubigny Aubigny-sur-Nère Cher

2022-10-17 10:00:00 – 2022-10-17 11:00:00 Aubigny-sur-Nère

Cher Cette marche méditative qui vous sensibilise à l’environnement et vous relie au vivant vous est proposée par Karine Hervé Rebendenne, sophrologue à médiation artistique et reliance Nature. Prévoir équipement selon le temps. Sur inscription. La marche consciente fait appel aux sens et invite à ralentir pour goûter l’instant présent et ses sensations corporelles. contact@karamandala.art +33 6 83 75 34 83 Association Karamandala

Aubigny-sur-Nère

