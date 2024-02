Immersion La vie rurale d’hier et d’aujourd’hui Montfort-sur-Meu, mardi 27 février 2024.

Le 27 février, le cinéma La Cane vous propose deux rendez-vous pour des projections et des temps d’échanges autour de la vie rurale d’hier et d’aujourd’hui.

A 15h, venez voir La Belle Hélène de Plumaugat et échanger avec la réalisatrice Florence Dottin.

» Hélène, 93 ans, c’est l’autonomie, la sobriété, le lien avec la nature, le minimalisme, l’authenticité. Elle est restée fidèle toute sa vie à ses valeurs profondes. Elle n’a pas l’eau chaude, ni de salle de bains, ni de chauffage. Elle a son lit à côté de la cheminée et c’est son choix. Ce documentaire émouvant témoigne des valeurs fondamentales, un pont entre la vie d’antan et aujourd’hui, une leçon de vie ! »

Tarif 2€. Durée du documentaire 35min.

A 20h30, venez voir La Ferme des Bertrand et échanger avec Denis Bertrand, agriculteur de Montfort et Loïc Louan, agriculteur à La Nouaye.

» 50 ans dans la vie d’une ferme…

Haute Savoie, 1972 la ferme des Bertrand, exploitation laitière d’une centaine de bêtes tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois. En voisin, le réalisateur Gilles Perret leur consacre en 1997 son premier film, alors que les trois agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et sa femme Hélène. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le réalisateur reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour, va passer la main.

A travers la parole et les gestes, le film dévoile des parcours de vie bouleversants où travail et transmission occupent une place centrale une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan. »

Tarif 4,30 €. Durée du documentaire 1h29.

Réservation sur cinemalacane.fr ou à l’accueil du cinéma aux heures d’ouvertures des séances. .

13 Boulevard Carnot

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

