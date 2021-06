Pauillac Pauillac Gironde, Pauillac Immersion Jungle Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Immersion Jungle Pauillac, 10 juin 2021-10 juin 2021, Pauillac. Immersion Jungle 2021-06-10 – 2021-07-31 Médiathèque Pauillac 13 Rue Aristide Briand

Pauillac Gironde Pauillac Dans le cadre du festival « Les Vendanges du 7e Art », retrouvez l’ exposition à la médiathèque de Pauillac des artistes du collectif SMAC. Peintures, photos, mosaïques, cyanographies…

Les artistes : Addict Artist – Aurélie Duphil – Christine Kerfant – Élodie Rogel – Éric Roy – Françoise Cornu – Giselle Ducros – Guillaume Daveau – Héloïse Baudry – MC Valentine – Milla Laborde – Nathalie Teix – Nicole Brard – Yoan Beugin

Détails Catégories d'évènement: Gironde, Pauillac
Lieu Pauillac Adresse Médiathèque Pauillac 13 Rue Aristide Briand Ville Pauillac