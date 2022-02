Immersion en réalité virtuelle dans les métiers de la forêt et du bois Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris.

Immersion en réalité virtuelle dans les métiers de la forêt et du bois

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Bucherons, conducteurs de machines de bûcheronnage, débardeurs, sylviculteurs, exploitants forestiers, scieurs… La filière forêt bois représente plus de 400 000 emplois en France. Non délocalisables, ce sont des emplois à forte valeur ajoutée dans une filière porteuse de solutions face au changement climatique. ### Vivez une expérience immersive au cœur des métiers de la forêt et du bois ! **Rendez-vous tous les jours sur le stand de la filière forêt-bois (Hall 4 – Allée B – Stand 52)** pour vivre une expérience immersive au cœur des forêts françaises et vous retrouvez au plus près des travailleurs de la forêt et du bois via un casque de réalité virtuelle. Cette animation est proposée par la FNEDT, Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires. Acteurs essentiels des travaux et services dans les territoires, les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers innovent pour renforcer la compétitivité des activités agricoles, forestières et rurales.

Entrée libre

Bucheronnage, Conduite de machines de bûcheronnage, Débardage, Sylviculture… Venez vivre une expérience immersive en pleine forêt pour découvrir les métiers de la forêt et du bois !

