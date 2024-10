Immersion en Lituanie avec Ilona Mikneviciute Campus des Transitions Caen Calvados

Immersion en Lituanie avec Ilona Mikneviciute Campus des Transitions Caen, mercredi 27 novembre 2024.

Cette soirée est organisée dans le cadre de la saison culturelle de la Lituanie en France et de la résidence de l’artiste Ilona Mikneviciute au Campus des Transitions de Sciences Po Rennes en partenariat avec le festival Les Boréales et le Millénaire de la Ville de Caen.

Le Campus ouvre ses portes et vous invite à partir en voyage. Découvrez la Lituanie à travers une conférence, des podcasts, des jeux et une dégustation de spécialités gastronomiques.

Ilona Mikneviciute est une artiste lituanienne qui travaille en France depuis plus de 20 ans. Depuis plusieurs années, elle intervient dans les espaces et lieux qui ne sont pas habituellement dédiés à la création. Elle organise des projets artistiques en relation avec le territoire, dans le cadre d’ateliers, de résidences d’artistes et d’actions participatives dans l’espace public. Son intérêt pour amener la création contemporaine dans les lieux quotidiens l’a peu à peu orientée vers une démarche artistique éco-responsable, guidée par une réflexion autour des œuvres contribuant à la transition écologique et au développement durable.

Début : 2024-11-27 18:00:00

fin : 2024-11-27 20:00:00

Campus des Transitions 10 Rue Pasteur

Caen 14000 Calvados Normandie campus.caen@sciencespo-rennes.fr

