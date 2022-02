Immersion dans un atelier de maroquinerie artisanale Colombelles, 29 mars 2022, Colombelles.

2022-03-29 10:00:00 – 2022-04-01 19:00:00

Colombelles Calvados

Venez découvrir et vous imprégner de l’odeur du cuir dans un atelier de maroquinerie artisanale.

Ici, tout est fait à la main par une seule et même personne passionnée : Amélie FERET.

Suite à sa reconversion professionnelle, elle ouvre les portes de son atelier en espérant transmettre son savoir, voir même déclencher des vocations !

Des explications sur les différents cuirs et tannages, les différentes techniques de coupe, de couture, de teinture, de travail des tranches, et j’en passe. Vous pourrez lui poser toutes vos questions sur ce métier riche en techniques.

Lors de cette escapade, vous pourrez découvrir comment est coupé, collé puis assemblé un porte-cartes, un portefeuille en cuir, ou même une ceinture. Toutes les étapes de la conception d’un produit seront décortiquées et expliquées, afin de vous donner une vision globale du travail accompli pour une pièce de maroquinerie réalisée à la main.

L’atelier de maroquinerie Reeft Leather Goods sera limité à 15 personnes maximum pour le confort de tous et le respect des gestes barrières.

reeftleathergoods@gmail.com +33 6 61 64 09 16 https://www.reeftleathergoods.com/

Reeft Leather Goods

Colombelles

dernière mise à jour : 2022-02-25 par