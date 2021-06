Le Creusot Écomusée Creusot Montceau - Musée de l'homme et de l'industrie Le Creusot, Saône-et-Loire Immersion dans l’Usine Miniature Écomusée Creusot Montceau – Musée de l’homme et de l’industrie Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Immersion dans l’Usine Miniature Écomusée Creusot Montceau – Musée de l’homme et de l’industrie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Creusot. Immersion dans l’Usine Miniature

Écomusée Creusot Montceau – Musée de l’homme et de l’industrie, le samedi 3 juillet à 20:00

Visite flash et courte séance cinéma Durée : 15 min. Venez profiter d’un temps d’immersion visuel et sonore autour de l’Usine Miniature précédé d’une visite. Écomusée Creusot Montceau – Musée de l’homme et de l’industrie Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot Le Creusot Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Creusot, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Écomusée Creusot Montceau - Musée de l'homme et de l'industrie Adresse Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot Ville Le Creusot lieuville Écomusée Creusot Montceau - Musée de l'homme et de l'industrie Le Creusot