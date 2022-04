Immersion dans l’univers musical d’Oswèla La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Immersion dans l’univers musical d’Oswèla La Petite Halle, 29 avril 2022, Paris. Le vendredi 29 avril 2022

de 21h00 à 02h00

. gratuit

La Petite Halle de la Villette vous propose de vous plonger dans l’univers des “Space dancetrumentists” du groupe Oswèla, où la musique, la danse, le live et l’électronique ne font qu’un. Au programme : Jam, clubbing et performances artistiques. Cette soirée est une célébration à la croisée des chemins de la house, du hip hop du jazz et des musiques afro Caribéennes. ————————————— INFOS PRATIQUES La Petite Halle Attenant à la Grande Halle de la Villette, 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris. Possibilité de se restaurer sur place! Entrée libre ! La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Contact : https://www.facebook.com/events/832041801521109/ https://www.facebook.com/events/832041801521109/

Oswèla Take Over [clubbing, jam, performances]

