Immersion dans l’univers des insectes Maison de la vallée d’Eyne Eyne Catégories d’évènement: Eyne

Pyrénées-Orientales

Immersion dans l’univers des insectes Maison de la vallée d’Eyne, 15 août 2022, Eyne. Immersion dans l’univers des insectes

Maison de la vallée d’Eyne, le lundi 15 août à 15:00

**15 h 00 – 18 h 00 :** Jeux et observations scientifiques d’insectes au jardin **botanique** **18 h 00 – 20 h 00 **: Diapo photos « 1001 insectes » **21 h 00 :** Projection ciné plein air au jardin botanique : « Microcosmos, le peuple de l’herbe » Pas de réservation Information: 04 68 04 97 05 – [maisondelavallee@eyne.fr](mailto:maisondelavallee@eyne.fr)

Pas de réservation. Information : 04 68 04 97 05 – maisondelavallee@eyne.fr

jeux, observations, ciné Maison de la vallée d’Eyne 1, avenue de Cerdagne – 66800 Eyne Eyne Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-15T15:00:00 2022-08-15T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Eyne, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Maison de la vallée d'Eyne Adresse 1, avenue de Cerdagne - 66800 Eyne Ville Eyne lieuville Maison de la vallée d'Eyne Eyne Departement Pyrénées-Orientales

Maison de la vallée d'Eyne Eyne Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eyne/

Immersion dans l’univers des insectes Maison de la vallée d’Eyne 2022-08-15 was last modified: by Immersion dans l’univers des insectes Maison de la vallée d’Eyne Maison de la vallée d'Eyne 15 août 2022 Eyne Maison de la vallée d'Eyne Eyne

Eyne Pyrénées-Orientales